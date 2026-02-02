Європа повністю забезпечує Україну фінансовою допомогою, - французький міністр

Жан-Ноель Барро наголосив, що також європейські країни забезпечують військову та розвідувальну допомогу.

Саме європейці на поточний момент повністю забезпечують міжнародну допомогу Україні. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, коментуючи промову українського президента Володимира Зеленського у Давосі, пише "Дзеркало тижня".

"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи. За ініціативи Франції та Великої Британії та у співпраці з президентом Зеленським провели безпрецедентну роботу з військового планування, аби забезпечити супровід гарантіями безпеки будь-якої мирної угоди", – зазначив Барро в інтерв’ю виданню Libеration.

Французький міністр запевнив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку європейців, і знає це. У відповідь на те, чи чув він невдячність у промові Зеленського, Барро зазначив, що чув "менше вдячності, ніж жалю, що Європа не розвивається достатньо швидко, особливо в плані зміцнення своєї оборонної спроможності". За словами міністра, він поділяє цей жаль.

"Я посилаюся на численні заяви президента Зеленського, який систематично вітає дуже тверду позицію та високу позицію Франції з початку цієї війни", – додав Барро.

Промова Зеленського у Давосі

Як писав УНІАН, Володимир Зеленський виступив із різкою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, звинувативши Європу в слабкості, нерішучості та неспроможності адекватно реагувати на російську агресію. Він нагадав, що ще минулого року говорив, що європейському континенту доведеться захищати себе самостійно. Натомість Європа уникає складних рішень сьогодні, говорячи про майбутнє.

Колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур сказав, що європейці мають правильно сприйняти ті незручні меседжи, які озвучив Зеленський.

