Буксири відвели пошкоджений російський корабель від Новоросійська: супутникові знімки

Дослідники вказують, що під час української атаки міг бути пошкоджений великий десантний корабель РФ.

Супутникові знімки порту Новоросійська, ураженого українськими Силами оборони, зафіксували переміщення пошкодженого корабля двома буксирами, написав в мережі Х OSINT-дослідник Том Байк.

Байк допустив, що це великий десантний корабель проєкту 1171, який відправляють на відновлення після української атаки на порт Новоросійськ.

"Два буксири вели корабель з доку, де він знаходився, до іншого "захищеного" місця всередині хвилерізів для ремонту", - написав він.

Також дослідник наголосив, що характер маневрування та залучення одразу двох буксирів свідчить про серйозні пошкодження.

Як додали автори порталу Мілітарний, інформація супутникового моніторингу "узгоджується з попередніми повідомленнями українських джерел щодо наслідків удару по російській військовій інфраструктурі в регіоні".

Однак автори зазначили, що російські війська постійно змінюють місцями кораблі у портах, намагаючись уникнути ураження.

Що відомо про десантний корабель РФ

Кораблі проєкту 1171 призначені для висадки морського десанту на необладнаному узбережжі та перевезення військ і вантажів морем. Вони здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

У 2022 році в порту окупованого Бердянська ЗСУ знищили великий десантний корабель "Саратов" проєкту 1171. За даними Мілітарного, у Чорному морі залишалися десантні кораблі цього проєкту "Орск" і "Николай Фильченков".

Атака на Новоросійськ

Нагадаємо, що джерела в СБУ повідомили, що в ніч на 25 листопада великий десантний корабель в порту Новоросійська був уражений під час атаки дронів. Корабель перебував біля причалу військово-морської бази.

Джерела також відзначили, що під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На опублікованих в мережі відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.

