Цієї ночі бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ).

Як повідомили УНІАН джерела в СБУ, зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

За словами співрозмовника, операцію СБУ провела спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ України.

Джерело також додало, що під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.

Зазначається, що порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту РФ.

"СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи Росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії із Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора.

Зокрема, було ураження авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро". На території обох обʼєктів спостерігалися численні вибухи та значні пожежі.

Також під час атаки по заводу "ТАНТК", ймовірно, було уражено експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

