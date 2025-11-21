Ці дрони були ефективні в ураженні Рязанського, Саратовського, Новокуйбишевського та Волгоградського НПЗ.

Дрони FP-1 компанії Fire Point є найбільш ефективним засобом ураження стратегічних об'єктів на території Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій під час відкритого діалогу з компанією Fire Point.

"За висновком фахівців Генерального штабу, одним із найбільш ефективних засобів Deep Strike (глибоких ударів - УНІАН) є дрон Fire Point FP-1. Саме ці дрони роблять порівняно найбільший внесок в ураження та знищення десятків російських нафтопереробних заводів, що стало трендом літа та осені 2025 року", - сказав Лиховій.

Речник Генштабу ЗСУ зазначив, що ці дрони були ефективні в ураженні Рязанського, Саратовського, Новокуйбишевського та Волгоградського НПЗ.

За його словами, дрон FP-1 є втричі дешевшим для армії за інший дрон "Лютий" від державного виробника "Антонов", що дозволяє застосовувати його у значно більшій кількості. При цьому близько половини вогневих завдань, для яких були застосовані БПЛА Fire Point, є успішними.

Крім того, за серпень-вересень 2025 року 51% усіх дронів, що були використані Силами оборони, склали саме дрони компанії Firepoint.

Український дрон FP-1 - що відомо

Минулого тижня Сили оборони України завдали удару по російському порту Новоросійськ, що помітно вплинуло на можливості РФ експортувати нафту. Цю атаку журналісти називають однією з найбільших на інфраструктуру експорту російської нафти за останні місяці.

Тоді повідомлялося, що для удару по Новоросійську Україна використала ракету "Нептун". Однак на озброєнні Києва є ще низка далекобійних зразків.

Зокрема, FP-1 є виробом українського приватного виробника "Fire Point". Цей БПЛА-камікадзе так само активно використовується для завдання ударів по цілях у Росії та має дальність польоту понад 1000 км.

