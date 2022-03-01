За оновленою інформацію, унаслідок атаки зазнали травм кілька співробітників і охорона вежі.

Фахівцям вдалося відновити трансляцію частини телеканалів у регіонах після бомбардування столичної телевежі російськими загарбниками.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

У Києві трансляція ведеться на базі мультиплексів КРРТ.

За оновленою інформацію, унаслідок атаки зазнали травм кілька співробітників і охорона вежі. Їм надана допомога.

Бомбардування телевежі у Києві: що відомо

Ввечері, 1 березня, дві ракети ворога влучили у столичну телевежу в районі метро "Дорогожичі".

Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

Унаслідок атаки окупантів загинули 5 людей, ще 5 отримали поранення, розповіли у ДСНС.

Важливо

Напередодні Міноборони та СБУ попереджали українців про заплановану інформаційно-психологічну операцію росіян, у рамках якої вони глушитимуть зв’язок і сіятимуть паніку через нібито капітуляцію чинної влади. Спецслужби закликають цьому не вірити.

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