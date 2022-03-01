Фахівцям вдалося відновити трансляцію частини телеканалів у регіонах після бомбардування столичної телевежі російськими загарбниками.
Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.
У Києві трансляція ведеться на базі мультиплексів КРРТ.
За оновленою інформацію, унаслідок атаки зазнали травм кілька співробітників і охорона вежі. Їм надана допомога.
Бомбардування телевежі у Києві: що відомо
Ввечері, 1 березня, дві ракети ворога влучили у столичну телевежу в районі метро "Дорогожичі".
Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.
Унаслідок атаки окупантів загинули 5 людей, ще 5 отримали поранення, розповіли у ДСНС.
Важливо
Напередодні Міноборони та СБУ попереджали українців про заплановану інформаційно-психологічну операцію росіян, у рамках якої вони глушитимуть зв’язок і сіятимуть паніку через нібито капітуляцію чинної влади. Спецслужби закликають цьому не вірити.