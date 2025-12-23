Загарбники накопичували ракети і дрони, чекали на похолодання, і намагаються переконати США тим, що володіють перевагою для знищення енергетики України.

Сьогоднішній масований обстріл України ракетами і дронами вкотре доводить мету війни Росії проти України. Ця мета має відверто геноцидний характер.

Про це військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко повідомив в етері на Radio NV.

"Я бачу, що це стандартна терористична злочинна атака Росії. Мета абсолютно очевидна. Це пов’язано з трьома факторами", - повідомив Мусієнко.

Відео дня

Зокрема, перший фактор – ворог накопичував сили і засоби, ракети та дрони для масштабних атак. До сьогоднішнього дня певний час комбінованих атак всієї території України не було. Ворог зосереджувався на здійсненні терористичних атак на цивільні об’єкти Одещини, і на прифронтові і прикордонні території Херсонщини, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини і Запоріжжі.

"Але не було ударів вглиб. Зараз, коли вони накопичили ракети, накопичили більшу кількість безпілотників – завдають ударів, у тому числі, по західних і центральним регіонам нашої держави. Під прицілом об’єкти енергетики", - додав Мусієнко.

Водночас, на його думку, другий фактор обстрілу – це прогнози синоптиків про похолодання, і тому, ворог напередодні зниження температурних показників прагне створити несприятливі умови. "Це вкотре свідчить, що мета цієї війни російської проти України носить відверто геноцидний характер. Бо вони намагаються позбавити нормальних умов для життя і існування, особливо протягом холодної пори року", - наголосив Мусієнко.

І третій фактор пов’язаний з тим, що Росія такими діями намагається показати ще нібито наявність спроможності, у тому числі, використовуючи це у міжнародному вимірі, показати США та іншим, що вони нібито усе ще володіють перевагою, і здатні створювати серйозні проблеми сектору енергетики і взагалі соціально-економічному комплексу України.

"І це демонстрація того, що у них нібито усе в порядку з повітряною складовою… Але попередньо з того, що моніториться, не можна сказати, що Росія суттєво наростила кількість ракет, які вони застосовують", - відзначив Мусієнко.

Масована атака Росії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики, сьогодні рано вранці російські окупанти вже вдев’яте за рік масованого атакувати об’єкти енергетики України. Повністю без світла залишилось три області - Рівненська, Тернопільська та Хмельницька. Частково без світла залишилось населення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Російські загарбники сьогодні запустили понад 650 дронів та десятки ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: