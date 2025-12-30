Жителі Валдая не помітили 'сотні дронів', які нібито атакували резиденцію Путіна

У регіоні не отримували попереджень про повітряну тривогу.

Мешканці Новгородської області РФ, в якій розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна, останніми ночами не чули звуків дронів і вибухів. Також у регіоні не оголошували оповіщення про повітряну тривогу. Це додаткове свідчення того, що розповідь Лаврова про атаку 91 українського дрона на путінську резиденцію "Долгие Бороды" на Валдаї була вигадкою, пише опозиційне російське ЗМІ "Можем объяснить".

Резиденція Путіна "Довгі Бороди" розташована на північний схід від міста Валдай, у якому проживає до 14 тисячі осіб. Місто і резиденцію розділяє озеро Валдайське.

Видання опитало місцевих жителів. Ніхто з них "не отримував СМС-повідомлень про загрозу БПЛА, а жителі Валдая не чули характерних звуків дронів або вибухів від їх збиття". Один із жителів сказав, що в місті нічого не чули про нібито "масову атаку". Її не обговорювали в місцевих чатах.

Відео дня

Як зазначили журналісти, якби масова атака справді була б, то багато жителів міста її б чули. При цьому, зазначили автори, новини серед жителів поширюються швидко. До того ж, жителі завжди знають, коли в резиденції перебуває Путін, оскільки привозять його на вертольотах.

Як Лавров звинуватив Україну в спробі атакувати Путіна

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна, нібито, направила 91 безпілотник у бік резиденції Путіна на Валдаї. За його словами, це стане причиною перегляду переговорної позиції Росії. Також він заявив, що Росія готує "удар у відповідь".

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що таким чином РФ готує ґрунт для атак по Україні. При цьому вона може вирішити спрямувати удар на урядові будівлі в Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: