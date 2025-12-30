'Це було б недоречно': у Трампа поставили під сумнів 'удари' ЗСУ по резиденції Путіна

Вітакер підкреслив, що Україна дійсно хоче укласти мирну угоду.

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що "поки що неясно", чи дійсно Україна атакувала резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Таку заяву він зробив в ефірі Fox Business.

"Мені здається трохи недоречно бути так близько до мирної угоди - Україна дійсно хоче укласти мирну угоду - і потім робити щось, що може бути розцінене як необачне або неконструктивне", - сказав Вітакер.

Постпред США при НАТО нагадав, що раніше американський президент Дональд Трамп також висловив сумнів у тому, що Україна дійсно атакувала резиденцію Путіна. Він підкреслив, що це був би занадто провокаційний крок під час мирних переговорів.

Крім того, Вітакер зазначив, що Росія не припинила свої атаки по Україні, незважаючи на всі дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни. Він додав, що Україна щоночі зазнає ударів безпілотників і ракет по своїй столиці.

"Я думаю, що обидві сторони хочуть покласти край війні, питання тільки в умовах - ми все більше усвідомлюємо відмінності між двома сторонами, ми чуємо, що угода готова на 90-95%", - запевнив Вітакер.

Постпред США при НАТО також заявив, що територіальні питання залишаються одними з найскладніших під час врегулювання.

Реакція Трампа на "атаку" України на резиденцію Путіна

Нагадаємо, що в Росії заявляють про те, що Україна нібито намагалася атакувати резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області (Валдай) в ніч на 29 грудня. Україна заперечує цю атаку.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відреагував на заяви РФ про нібито "атаку" на резиденцію Путіна. Ба більше, глава Вашингтона заявив, що про це йому особисто сказав російський диктатор під час останньої телефонної розмови.

Трамп заявив, що "було б дуже погано", якщо атака на резиденцію Путіна справді сталася. Він також сказав, що "це нікуди не годиться" і нагадав про те, що зупинив постачання ракет Tomahawk Україні.

