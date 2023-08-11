Одну ракету Х-47 вдалося знищити у межах Київської області, повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці удару Росії аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" вранці 11 серпня.

"Противник здійснив пуски 4-х аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей Росії. Ракети заходили у повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід в район аеродрому "Коломия" Івано-Франківської області", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що одну ракету Х-47 вдалося знищити у межах Київської області. Решта вдарили недалеко від аеродрому.

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"Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор. За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані", - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака 11 серпня - РФ вдарила по Україні ракетами "Кинджал"

Як писав УНІАН, вранці 11 серпня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Пізніше речник КДВА Михайло Шаманов повідомив, що, зокрема, росіяни атакували Київ. П'ять уламків різної величини збитої ракети впали на території дитячої лікарні в Оболонському районі.

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