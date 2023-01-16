Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вразили один пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, оди склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

Упродовж минулої доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження ворога.

"Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони", - йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Водночас, як зазначається, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вразили один пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, оди склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби ворога.

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Війна в Україні: актуальні дані

ПФ не залишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається поліпшити тактичне положення на Куп'янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

На тлі російської агресії в НАТО розраховують на збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу. Генсек Альянсу Столтенберг заявив, що Захід може надати Україні більше важкого озброєння.

"Ми знаходимося у вирішальній фазі війни", - заявив Столтенберг і зазначив, що саме тому зараз вкрай важливо надання Україні зброї, яка допоможе наблизити перемогу над Росією.

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