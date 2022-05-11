Там зазначили, що всі захисники є свідками російських злочинів в Маріуполі, тому росіяни не зацікавлені в тому, щоб залишати їх в живих.

Офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, тому що має наказ тримати оборону "Азовсталі" в Маріуполі і порушити його не може.

Про це він повідомив в інтерв'ю Sky News.

"Ми не можемо здатися, тому що у нас немає наказу здатися. Ми не порушимо попередній наказ (тримати оборону - ред.). Це дуже важливо. Ми не порушуємо накази. Ми чітко виконуємо накази", - сказав він.

Крім цього, Самойленко нагадав, що його підрозділ визнано в Росії терористичною організацією. Тому йому і його побратимам загрожувало б ув'язнення.

Азовець додав, що всі захисники є свідками російських злочинів у Маріуполі, де окупанти вбили понад 25 тис. осіб, тому росіяни не зацікавлені в тому, щоб залишати їх в живих.

Самойленко зазначив, що "кожен день може стати для них останнім", проте він не думає про своє життя, тому що "його життя не має значення", але в разі програшу війни наслідки для України будуть катастрофічними.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня петиція "Save Mariupol" з порятунку українських бійців з "Азовсталі" вже зібрала понад мільйон підписів за 4 дні. Ця петиція на ім'я ООН вимагає негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних і військових, а також вивезти тіла загиблих.

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