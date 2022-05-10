В результаті удару загинули 10 осіб.

Російські загарбники знищили вже другий підземний госпіталь на території "Азовсталі".

Про це розповів сокомандир полку ССО "Азов-Київ" Максим Жорін в ефірі "Громадського".

Вороги завдали удару два дні тому. В результаті атаки загинули 10 осіб, постраждали і військові, і цивільні.

"Вже тоді це був складний процес (надання медичної допомоги - УНІАН), тому що медикаментів, перев'язувального матеріалу та інструментів там не було. Але зараз ще складніше, зараз немає умов, немає приміщення. І людям з відносно легкими пораненнями зараз доводиться або ампутацію проводити, або вони взагалі повільно вмирають. І це жахлива смерть", - розповів Жорін.

За його словами, на території "Азовсталі" все ще залишаються цивільні. Він підкреслив, що необхідно якнайшвидше евакуювати поранених бійців і вивезти тіла загиблих.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує всі запропоновані варіанти евакуації військових з "Азовсталі".

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