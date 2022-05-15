В результаті обстрілу троє "азовців" загинули, а шестеро отримали поранення.

Евакуацією цивільних осіб, які перебували заблоковані в бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі, займалися бійці полку"Азов". Російські військові не пускали офіційних осіб для організації евакуації.

Про це розповіла дружина одного з бійців полку "Азов".

"Саме азовці проводили евакуацію, тому що омбудсмена Людмилу Верещук, представників влади, ООН, Червоного Хреста росіяни не пустили на "Азовсталь". Вони десь чекали автобусами, а всією евакуацією займалися "азовці". Керував евакуацією командир Денис Прокопенко", - поділилася дівчина.

При цьому вона вказала, що під час однієї з цих евакуацій росіяни обстріляли автобус, в якому їхали "азовці", щоб забрати цивільних жінок та дітей. За її словами, в результаті обстрілу троє бійців загинули, а ще шестеро отримали важкі поранення.

Ситуація на "Азовсталі"

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" в Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу і за допомогою артилерії і танків проводять штурмові дії.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих і вивезення тіл загиблих.

14 травня президент Володимир Зеленський заявив, що йдуть дуже складні переговори про наступний етап евакуації з заводу"Азовсталь".

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