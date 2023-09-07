Під час удару поранення отримали водії вантажівок.

Російські окупанти збільшили кількість ударних дронів, атакуючи порти українського Подунав’я. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, зараз ворог збільшив кількість снарядів, що баражують, – ударних дронів типу "Shahed-131/136", якими атаковано вночі Одещину.

"В цю ніч випустили по регіону 30 таких снарядів, із яких 24 знищено. Мета ворога – ураження цивільної інфраструктури, припортової інфраструктури. Це той напрямок, який не дає спокою окупантам у зв’язку з закінченням дії зернової угоди і країна-терористка активно намагається переконати світову спільноту, що Україна не є надійним партнером в подальшому продовженні цієї ініціативи, зокрема", - сказала Гуменюк.

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Вона наголосила, що росіяни спрямовано тероризують Одещину, спрямувавши удари на потужності, які на даному етапі повноцінно виконували роботу по транспортуванню зерна.

За даними Гуменюк, цієї ночі атака по Подунав’ю відбувалася з різних напрямків. Переважно з Кримського півострову та східного узбережжя Азовського моря.

"Також, вочевидь, для розосередження зусиль нашої протиповітряної оборони, були задіяні удари з напрямку Курська (РФ – УНІАН). Тобто, для того, щоб відволікти основну увагу від потужного напрямку, запускалися додаткові", - сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що, на жаль, через влучання пошкоджено припортову інфраструктуру, агропідприємства тощо – все те, що гіпотетично має відношення до завантаження та транспортування зерна. Наразі відомо вже про двох постраждалих – водіїв вантажівок.

"Зрозуміло, що у припортову інфраструктуру входять і стоянки такого транспорту, які задіяні у перевезенні збіжжя", - пояснила Гуменюк.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.

Наразі за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Зараз правоохоронці документують наслідки обстрілів.

Удар по Одещині, що відомо

Сьогодні вночі кілька годин лунала повітряна тривога, під час якої у Повітряних силах ЗС України наголошували, що існує загроза жителям південних міст Одещини - Кілії, Ізмаїлу та Рені.

Зокрема, ворог вчетверте за останні п’ять діб атакував цивільну інфраструктуру Подунав’я - припортову, сільськогосподарську та іншу цивільну інфраструктуру. Пошкоджено елеватор, адмінбудівлі, складські приміщення, вантажні автомобілі. Повідомлялося, що поранення отримав водій. Також стало відомо, що під час нічної атаки підрозділами протиповітряної оборони на Одещині знищено 24 безпілотних літальних апарати типу "Shahed-131/136".

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