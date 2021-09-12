Олексій Куленко з Кіровоградщини загинув у суботу від осколкового поранення.

В суботу на Донбасі від осколкового поранення загинув старший сержант Олексій Куленко з Кіровоградщини.

Про це повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна у Telegram-каналі.

"І знову на Кіровоградщині біда. Загинув наш старший сержант Олексій Куленко. Під час виконання бойового завдання він отримав важке осколкове поранення, яке раптово обірвало його життя", - написала вона.

Олексій Куленко був родом із села Покотилово на Новоархангельщині. Призваний на військову службу у квітні 2021 року. Служив у 17 окремому мотопіхотному батальйоні. У нього залишились батько і троє дітей.

Читайте такожБойовики вбили українського військового на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі загинули двоє українських воїнів, ще 9 дістали поранення, один - бойове травмування.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Гірник