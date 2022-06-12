В Генштабі заявили, що додаткові засоби білоруси встановлюють у прикордонних областях.

На кордоні з Україною Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У прикордонних районах республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

Вчора Генштаб повідомив, що у Білорусі на кордоні з Україною зібрали 7 батальйонів та продовжили перевірку бойової готовності до 18 червня.

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