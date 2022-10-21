За словами Арестовича, передислокація російських військ на територію Білорусі триває.

Напад на Україну з боку Білорусі став "трохи більш імовірним", але до реальних загроз "далеченько".

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За словами Арестовича, передислокація російських військ на територію Білорусі триває.

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"Є погрози, а є підготовка до погроз. Підготовка йде по-повній. Росіян там 9 тисяч, це половинка того, чим можна загрожувати. Треба 20-25, або 30 тисяч чоловік. На Київ приперлося близько 40, але це були зовсім інші військові частини і чим вони закінчили, всі ми пам'ятаємо", - додав він.

За словами Арестовича, "вони збирають, але ми теж збираємо".

Участь Білорусі у війні проти України: деталі

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко дав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

14 жовтня видання "Наша Нива" з посиланням на свої джерела повідомило, що Лукашенко прийняв рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

Як повідомляв УНІАН, самопроголошена влада Білорусі побоюється невдоволення населення у разі прийняття рішення про участь країни у війні з Україною. За даними ГУР, оголошення часткової мобілізації може викликати соціальний вибух в країні.

Напередодні помічник командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Євген Силкін заявив, що навесні загроза наступу з території Білорусі може зрости.

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