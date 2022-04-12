Спеціалісти обстежили кілька сільськогосподарських угідь навколо Сум.

Біля Сум фахівці вибухотехнічної служби знаходять залишки касетних боєприпасів від РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що для того, щоб аграрії змогли вчасно провести посівну, фахівці вибухотехнічної служби в Сумській області перевіряють території полів, де були бої та відбувалися обстріли з артилерії і реактивних систем залпового вогню.

Начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Олег Євлаш повідомив, що спеціалісти обстежили кілька сільськогосподарських угідь навколо Сум.

"Тут знаходимо залишки касетних боєприпасів від РСЗВ "Ураган". Більшість із них глибоко застрягли в землі, тому, щоб їх витягнути, залучаємо техніку. Наголошую, що людям, які помітили подібні предмети в землі, ні в якому разі не варто підходити до них, а тим більше зрушувати їх з місця. Це може бути вкрай небезпечно. Такі ракети споряджаються суббоєприпасами, які розлітаються навкруг і вибухають, вражаючи великі площі. Або ж можуть потрапляти у двори, будівлі, лісосмуги тощо, і знаходитись там, поки не "знайдуть" свою жертву, і вибухнуть від того, що їх хтось зачепить", - розповів він.

Поліція радить уникати прогулянок в тих місцях, де проходили бойові дії, відбувалися обстріли, або наносилися бомбові удари до тих пір, поки там не буде проведене повне розмінування.

Як повідомляв УНІАН, в Київській, Чернігівській та Сумській областях тривають роботи з розмінування прикордонних територій, над якими Збройні сили України відновили контроль після відступу окупантів.