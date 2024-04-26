Окупанти намагаються прорватися на кількох ділянках фронту: в ЗСУ назвали, де найскладніше

Окупанти частково зайшли в Очеретине, а Часів Яр намагаються обійти по флангах.

Зараз найгарячіші напрямки це Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївский, де ворог постійно атакує. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначиив, що окупанти для прориву української оборони на напрямку Новобахмутівка –Очеретине ввели навіть додаткові резерви – це 55 окрема мотострілецька бригада збройних сил РФ.

"Дві третіх селища Очеретине під контролем Сил оборони, а частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник там блокований і вживаються всі заходи задля відбиття ворога звідки. Тривають бої", - наголосив Волошин.

Він також розповів, що, задля захоплення Часового Яру, російська армія намагається обійти його по флангах через Богданівку та Іванівське.

"Штурмові дії тривають цілодобово. Ворог також зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас задля заволодіння населеним пунктом Часів Яр і створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

За його словами, противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останніх 7 днів жодних успіхів не мав. "Вони за будь-яку ціну намагається також взяти село Іванівське і околиці Богданівка, щоб зайти до Часового Яру. Окупанти активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр",- розповів Волошин.

При цьому додав, що, намагаючись вирівняти лінію оборони і лінію бойового зіткнення, ворог додатково безуспішно штурмує ще й Андріївку та Кліщіївку. Зокрема, в районі Кліщіївки помічено збільшення кількості особового складу ворожої армії.

Волошин зазначає, що найбільше штурмів на Часоярівському напрямку за цю добу було проведено ворогом неподалік Білогорівки.

"Противник перегруповується, підвозить боєкомплект, намагається розміновувати наші заміновані території. Але йому це не вдається", - додав він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, незважаючи на постійні важкі втрати російські загарбники захопили кілька малих поселень на захід від Авдіївки. Зазначають, що російські сухопутні війська створили вузький виступ углиб української території, щоб увійти у місто Очеретине, яке розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від центру Авдіївки.

Також сказано, що з того часу, як у середині лютого російські сухопутні війська встановили контроль на Авдіївкою, цей район залишається одним із основних напрямків російських операцій.

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