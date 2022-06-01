За добу військовослужбовці угруповання ОС знищили 2 танка, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 4 ворожих автомобілі.

На Луганщині та Донеччині українські військові сьогодні, 1 червня, відбили 13 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил у зведенні станом на 21:00.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 73 цивільних об’єкти, з них: 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство "АЗОТ", меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 13 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - додали в угрупованні.

Зокрема, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання ОС знищили: два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім ворожих безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що бійці угруповання "Схід" за поточну добу знищили 38 російських загарбників. Також українська артилерія знищила ворожий склад з боєприпасами.

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