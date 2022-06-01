Бійці угруповання "Схід" за поточну добу знищили 38 російських загарбників. Також українська артилерія знищила ворожий склад з боєприпасами.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Протягом доби, 1 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили одну атаку. Українська артилерія знищила склад з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 38 осіб,
- БТР – 1,
- ББМ – 1,
- артилерійських систем – 1,
- мінометів – 2,
- АТТ – 2,
- БПЛА – 1,
- екіпаж БпАК – 1.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Міноборони пояснили, чому відразу не оголошують про успіхи контрнаступу ЗСУ. У відомстві підкреслюють, що завчасна інформація активізує ворога, тому Міноборони дотримується іншої політики.
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