Цей міст російські загарбники використовували для підвезення техніки, боєприпасів та палива для підрозділів.

Українські захисники підірвали залізничний міст через Сіверський Донець між Лиманом та Райгородком. У момент підриву на мості були російські вагони. Вони пішли на дно разом з конструкцією моста.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на штаб ООС.

У мережі з'явилося відео, на якому видно результат підриву моста. Основна частина конструкції моста зруйнована. Вагони окупантів провалилися у річку.

Відтепер залізничне сполучення з Лиманом, де точаться запеклі бої, неможливе. Населений пункт вже близько тижня є однією з найгарячіших точок битви за Донбас. Цей залізничний міст окупанти використовували для підвезення боєприпасів, техніки та озброєння, а також пального та провізії для своїх військ в регіоні. Його підрив зламав логістику ворога.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські сили просуваються "повільно і нерівномірно" на Донбасі через опір України і триваючі проблеми з логістикою.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

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