У Сєвєродонецьку "свіже" керівництво супротивника з кількох причин може показувати новий стиль ведення бойових дій, вважає радник керівника Офісу президента.

У місті Сєвєродонецьк російські окупанти змінили поведінку під час ведення бойових дій – супротивник відійшов назад і працює здебільшого артилерією та авіацією.

Супротивник розірвав контакти, немає ближніх боїв, розповів радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович російському правозахиснику Марку Фейгіну.

На думку співбесідника, нове керівництво окупантів показує новий стиль ведення бойових дій.

"В Сєвєродонецьку вони розірвали контакт, відійшли назад і працюють артилерією здебільшого і авіацією. Відповідно, там порожнеча всередині. Тобто вони відійшли, наші відійшли, щоб артилерія била в порожнє місце. Вони там старанно б’ють без особливого успіху…", – зазначив радник.

Арестович вважає, що "свіже" керівництво ворогів може показувати новий стиль ведення боїв з кількох причин.

"…Начальство демонструє новий стиль. А демонструє воно новий стиль або тому що воно дуже розумне, або тому що воно зрозуміло, що війська надламані. І загибель Кутузова (генерал-майор армії Росії Роман Кутузов - Ред.) доказ тому - що якщо генерал з’являється на місце підіймати ВДВ… Але якщо такі війська посипалися, що ж можна хотіти від решти підрозділів?...", - зазначив він.

Радник вважає, що тепер керівництво окупантів розповідає підлеглим, як воно їх почало "берегти".

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Спочатку ворог обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, в Луганській області, були жертви й постраждалі.

Пізніше супротивник пішов у наступ на сході нашої країни, "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк, за місто йдуть бої. У розвідці Великобританії попередили, що супротивник хоче відрізати місто з півдня та півночі.

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