Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили мінометну секцію російських окупантів. Постарався інженерно-саперний підрозділ угруповання.
Про успішні дії проти ворога повідомив прес-центр 128-ї бригади на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Закарпатські "бобри" в дії: мінометна секція російської армії горить після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади", — заявили представники угруповання.
На відео нижче показується, як горять позиції ворожих мінометників. У ролику помітно чотири стовпи диму. Мабуть, удари наносилися дуже точково, проте бійці не повідомили, з якої зброї знищили окупантів.
Нагадаємо, 128-й бригада далеко не вперше відзначається філігранною роботою. Трохи менше місяця тому УНІАН писав, як воїни угруповання пострілом з міномета знищили танк Т-72. Удар нанесли прямо в боєкомплект. А наприкінці квітня бійці гірсько-штурмової бригади влучно відпрацювали по ворожому танку з ПТРК NLAW.
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