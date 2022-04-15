Українські воїни з угруповання "Схід" за добу знищили понад 20 російських загарбників.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у ході боїв українські воїни знищили: особового складу – 22 окупантів, танків – 1, артилерійських систем – 1, АТ – 1, БПЛА – 2 і спеціальна техніка – 1.
Війна Росії проти України
Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.
Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.
Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.
Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.
Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.