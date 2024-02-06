Росіяни намагаються знайти будь-яку щілину в обороні ЗСУ.

На Куп'янському напрямку окупаційні війська збільшили кількість штурмів, однак поблизу Синьківки тепер використовують менше техніки.

"Ситуація знов починає трохи загострюватись. Якщо попередні кілька діб це було три-п’ять атак, навіть день був взагалі без проведення штурмових дій з боку противника, то сьогодні ми маємо вісім атак. Це говорить про те, що противник за цей час встиг поповнити свої запаси особовим складом, боєкомплектом, і знову відновив свої марні спроби йти в атаку і шукати слабке місце в обороні нашої бригади. Це йому не вдається", — розповіла "Суспільному" речниця 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого Надія Замрига.

За її словами, коли РФ здійснює менше штурмів, починаються активні обстріли, через що більше страждають населені пункти та цивільні.

Відео дня

"Роблю свій особистий такий висновок, що ворог біситься, коли не вдається щось зробити на передовій, зазнає втрат. Скажімо, минула доба була досить ефективна в плані знищення противника князівськими воїнами — понад 10 знищених ворогів, близько 20 поранених, знищений склад з боєприпасами. Від таких втрат, від того, що нічого не вдається, вилазить їхня підла натура, і страждають від авіаційних ударів, досить інтенсивного артилерійського мінометного вогню населені пункти", — зазначила речниця.

Також вона прокоментувала обстановку в районі Синьківки. Замрига порівняла загарбників з щурами, які намагаються знайти шпарину в обороні ЗСУ.

"Дещо, мабуть, зробили висновки, але піхота пробує. Вони, як щури, вони намагаються знайти будь-яку щілину в обороні, їм це не вдається, але, використовуючи свій чималий людський ресурс, вони далі пробують це робити. Але, завдяки шаленій роботі аеророзвідки, це їм не вдається, вчасно виявляється і ще на підходах до передових позицій наших підрозділів досить успішно знищуються. Однак сказати, що їхній дух впав і ніхто не піде на штурм, це було б легковажно з нашого боку", — підсумувала вона.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті між ЗСУ та окупантами відбулося 126 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де росіяни намагались прорвати оборону наших військ.

За даними ISW, затримки в наданні військової допомоги від Заходу посилюють дефіцит боєприпасів у Збройних сил України. Брак боєприпасів серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем. Радари ефективні настільки, наскільки велика кількість снарядів, наявних у розпорядженні ЗСУ для переслідування цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: