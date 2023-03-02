Українські воїни вміло стримують ворожий "генеральний наступ", зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Оборона на Донбасі дозволяє Україні підготувати резерви для контрнаступу.

Про це зазначається у роз’ясненні ситуації на сході України, оприлюдненому Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформполітики.

"Сили оборони вміло стримують російський "генеральний наступ", виснажуючи наступальний потенціал РФ. Там зараз тривають найважчі бої", - констатує Центр.

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Зокрема, продовжується оборона Бахмута, адже його утримання дозволяє завдавати більших втрат ворогу.

"Окупанти змушені проводити часті ротації штурмових підрозділів через втрату боєздатності. Протягом лютого російські війська щоденно втрачали від 600 до 1 тис. осіб вбитими", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що подальші рішення українського командування будуть виходити з тактики маневрової оборони, що дозволяє зберегти особовий склад та боєздатність.

"Тритижнева оборона Вугледара стала найбільшою танковою битвою", - заявили у Центрі. Ворог тільки на цьому напрямку втратив щонайменше 130 одиниць бронетехніки і не досяг успіху.

"Оборона на Донбасі дозволяє Україні підготувати резерви для наступу, "бронетанковий кулак", оснащений сучасною західною технікою і зброєю", - йдеться у повідомленні Центру.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це треба знати

На сході нашої держави вже не один місяць тривають запеклі бої, і росіяни зазнають величезних втрат.

2 березня Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Куп’янському та Лиманськомунапрямках. Захисники України упродовж доби відбили понад 170 атак з боку супротивника.

Варто зазначити, що на сьогодні загальні втрати Росії в Україні вже становлять приблизно 150 605 загарбників.

Колишній радник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович говорив, що в нашій державі вже все готово для контрнаступу. За його прогнозом, контрнаступ ЗСУ може розпочатися у середині квітня.

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