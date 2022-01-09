З початку доби в зоні ООС зафіксували два порушення режиму "тиші" з боку ворога.

Від початку доби, 9 січня, російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі порушували режим "тиші". Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Про це повідомили у штабі ООС.

Збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів у бік Попасної.

Читайте такожРух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано - ДержприкордонслужбаВодночас у бік Катеринівки окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння.

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