Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає.

Протягом 23 червня у районі ООС штаб зафіксував 22 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу в Facebook.

Поблизу Новоселівки ворог обстрілював з мінометів 82-го калібру, неподалік Майорська – з ручних протитанкових гранат. Біля Південного російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в районі Мар’їнка – зі станкових протитанкових гранатометів й стрілецької зброї.

У напрямку Красногорівки росіяни обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, Старогнатівки – з артилерійських систем 122-го калібру та 82 мм мінометів. Біля Авдіївки ворог чотири рази відкривав вогонь з мінометів 120 і 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

Читайте такожУкраїнська делегація у ТКГ звинувалила російську сторону у нереагуванні на її пропозиціїДвічі окупанти вели вогонь біля Луганського та на Приазов’ї, що неподалік Водяного. Також штаб зафіксував порушення у бік Новоолександрівки, біля Новотошківського й Золотого-4.

У районі Широкиного росіяни обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів й ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм.

Також штаб заявив про провокацію бойовиків неподалік Авдіївки, які відправили свій БПЛА до позицій Збройних сил. Літальний апарат типу «Mavic» було знешкоджено.

Схожу провокацію російські окупанти здійснили та в районі Пісків – літальний апарат типу «Орлан-10» намагався перетнути лінію розмежування.

На ранок 24 червня Україна зафіксувала ще чотири порушення «тиші» – біля Новгородського, Південного та Шумів.

«На обстріли противника протягом минулої та поточної доби українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії СММ ОБСЄ», – йдеться у зведенні.

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Автор: Яна Ставська