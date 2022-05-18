Разом з тим українські військові в Маріуполі затримали РФ і не дозволяли отримати повний контроль над містом.

Двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов, ймовірно, був польовим командиром чеченських бойовиків в Маріуполь. Це вказує на наявність проблем у армії Росії.

Про це повідомляє розвідка Великобританії в Twitter.

Як зазначають розвідники, хоч Росія і оточувала Маріуполь понад десять тижнів, завзятий опір Збройних сил України не дозволив їм встановити повний контроль над містом, затримав і зірвав перші спроби РФ захопити ключове місто і завдав рашистам серйозних втрат в особовому складі.

"Намагаючись подолати опір України, Росія в значній мірі використовувала допоміжний персонал. Це включає в себе розгортання кадирівських сил, ймовірно, що складаються з декількох тисяч бійців, зосереджених в основному в Маріупольському і Луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії заявили, що ці сили складаються як з окремих добровольців, так і з підрозділів Нацгвардії, які займаються забезпеченням влади глави Чеченської Республіки Рамазана Кадирова. У відомстві припустили, що Кадиров, ймовірно, особисто здійснював нагляд за їх розгортанням, а його двоюрідний брат, Адам Делімханов, ймовірно, був польовим командиром чеченських бойовиків в Маріуполі.

"Бойова присутність такого розрізненого персоналу говорить про значні проблеми Росії з ресурсами в Україні і, ймовірно, сприяє створенню роз'єднаного командування, яке продовжує перешкоджати російським операціям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти планують зробити чеченських бойовиків "кураторами" над відновленням Маріуполя. За його словами, росіяни віддадуть їм контроль над міським портом і наділять їх "правом мародерствувати".

За даними ГУР, у вторгненні в Україну брало участь близько 2500 бойовиків з Чечні. Приблизно 100 з них були вбиті, 300 – поранені, понад 60 – втекли з України, кинувши зброю і амуніцію.

Пізніше стало відомо, що в Чечні призупинили набір кадирівців на війну після того, як українська розвідка опублікувала особисті дані майже 2500 бойовиків, набраних чеченською владою.

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