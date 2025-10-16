Вже за перший місяць ударів по НПЗ було вибито п'яту частину російської нафтопереробки.

Протягом останніх тижнів Україна завдала близько 60 ударів по російській нафтовій інфраструктурі, вивівши з ладу щонайменше 21% нафтопереробних потужностей РФ. Однак український "діпстрайк" стикається із усе більш ефективною протидією російської ППО, пише Reuters.

За даними британської некомерційної групи Open Source Centre, з початку серпня Україна здійснила щонайменше 58 ударів по ключових об'єктах нафтогазового комплексу агресора. Йдеться не лише про НПЗ, але також про насосні станції, сховища та експортні термінали. Для порівняння, у червні, до того, як стартувала кампанія ударів по російському нафтогазовому комплексу, було здійснено лише один такий удар, а в липні – два.

Найвіддаленіший нафтопереробний завод, що був атакований в цій кампанії, знаходиться в Тюмені, на відстані 1992 км вглиб російської території. Деякі НПЗ були атаковані по кілька разів.

За словами неназваного співрозмовника Reuters в українському уряді, основною метою цих ударів є створення в Росії дефіциту ключових нафтопродуктів, таких як бензин та дизельне паливо, що ускладнить просування російських військ на передовій.

За розрахунками Reuters, удари безпілотників по НПЗ вивели з ладу близько 21% російських нафтопереробних потужностей за підсумками серпня. Але удари не припинялися у вересні та у жовтні, тож реальний масштаб, вочевидь, є більшим.

Це вже призвело до перебоїв з поставками бензину в російські регіони, а внутрішні ціни на бензин у Росії зросли приблизно на 10%.

Українські далекобійні дрони "Лютий" та ФП-1, здатні літати на відстань понад 1000 км, є основними робочими конячками у цій кампанії з ураження російських об'єктів. За словами обізнаного джерела, зазвичай кожна така атака передбачає використання 20-30 безпілотників та невелику кількість дронів-обманок, які іноді відправляють вперед, щоб розрядити російську протиповітряну оборону.

Іноді атаки бувають і більш масштабними. Днями президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу, що в одній такій операції було розгорнуто до 300 безпілотників.

"Головною проблемою України є масштаб. Хоча вона постійно нарощує виробництво, у неї недостатньо безпілотників, щоб регулярно долати російські засоби протиповітряної оборони, водночас Росія також покращує рівень перехоплення, а це означає, що менша їх частина досягає своїх цілей", – пише Reuters із посиланням на джерела.

Щоб подолати російські системи РЕБ, українські безпілотники використовують технології оптичного наведення, коли комп’ютер дрона через бортову камеру фотографує ландшафт під собою і порівнює його з попередньо завантаженою мапою. На відміну від навігації за GPS, таку навігаційну систему неможливо зламати або заглушити.

Нещодавно стало відомо, що США допомагають українцям розвідданими під час проведення цих атак. Джерела Reuters теж підтвердили цю інформацію.

Українські атаки вглиб Росії: останні новини

Як писав УНІАН, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що 99% засобів ураження, що летять вглиб Росії, є українського виробництва. Він також визнав, що раніше західні партнери зв’язували Україні руки, забороняючи бити наданою зброєю вглиб РФ.

Разом з тим Буданов вважає, що українські удари по російському тилу завдали російській економіці загалом значно більших збитків, ніж західні санкції.

