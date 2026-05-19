У Китаї відреагували на статтю про слова Сі Цзіньпіня, що Путін може 'пожалкувати' про війну

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Сі Цзіньпін заявив Трампу, що Путін може зрештою пошкодувати про вторгнення в Україну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не говорив президенту США Дональду Трампу про те, що глава РФ Володимир Путін пошкодує про війну проти України. Про це заявив представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу.

"Зазначена інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, що раніше в Financial Times з посиланням на джерела писали, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом у Пекіні заявив йому про те, що Путін може в кінцевому підсумку пошкодувати про вторгнення в Україну.

У виданні зазначили, що під час зустрічей з колишнім президентом США Джо Байденом лідер Китаю не висловлював своєї думки про Путіна та його війну проти України.

Також, за даними джерел видання, під час саміту з Сі Цзіньпіном Трамп запропонував США, Китаю та Росії об'єднати зусилля у боротьбі з Міжнародним кримінальним судом, заявивши, що їхні інтереси збігаються.

Китай тренував російських військових для війни проти України

Раніше Reuters з посиланням на три європейські розвідувальні служби та документи, з якими ознайомилося агентство, писало, що китайські військові наприкінці 2025 року таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких після навчання повернулася для участі у війні проти України.

За даними журналістів, тренування проходили на території Китаю і переважно стосувалися використання дронів, засобів радіоелектронної боротьби, армійської авіації та дій броньованої піхоти. Навчання були засекречені, а інформацію про них заборонялося поширювати в ЗМІ або передавати третім сторонам.

