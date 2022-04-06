Мирних мешканців було вбито в той час, коли місто знаходилося під контролем росіян.

Аналіз супутникових знімків підтвердив, що вбивства мирних мешканці в Бучі відбувалися до виходу російських військ з Київщини.

Про це повідомляє Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує не менше восьми упізнаних тіл, що лежать на вулиці Бучі Київської області. Буча була окупована російськими збройними силами до 31 березня 2022 року", – йдеться у повідомленні відомства.

Як писав УНІАН, після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото та відео, що демонструють звірства російських окупантів.

Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, що лежать на вулицях Бучі. У деяких зв'язані руки та вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і катування мешканців бучі. Мовляв, тіла були нещодавно викинуті на вулиці після того, як всі російські підрозділи повністю пішли з Бучі - приблизно 30 березня.

Росія вимагала екстрену нараду Ради Безпеки ООН щодо "провокацій українських радикалів" в Бучі 4 квітня, але отримала відмову.

Аналіз супутникових знімків, проведений американською газетою The New York Times, показав, що заяви Росії про те, що вбивства мирних жителів в Буча сталися після того, як її солдати залишили місто, є неправдивими. Багато мирних жителів були вбиті більш як три тижні тому, коли російські військові контролювали місто.

Вас також можуть зацікавити новини: