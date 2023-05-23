Україна готова підписати такий договір з РФ, заявив Подоляк.

У Офісі президента України прокоментували пропозицію російських пропагандистів створити "буферну зону" у Бєлгородській області.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що українська сторона неодноразово говорила про створення так званої "зони демілітаризації". "Ми говоримо: давайте так, швиденько виходьте, у вас ще є шанс залишитися цілими, на кордон 1991 року, обговорюємо з вами зону демілітаризації. Ми обома руками "за", ми підтримуємо", - сказав він.

Подоляк відзначив, що ця зона має знаходитися саме на території РФ. "Ми навіть договір підпишемо: "буферна зона" на 100 кілометрів до кордону з Україною, але на території Росії", - додав він.

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Радник підкреслив, що в такому разі Бєлгородська область буде існувати в межах РФ, але "з певними автономними функціями".

Що відбувається у Бєлгородській області: останні новини

Нагадаємо, що 22 травня у підрозділі "Російський Добровольчий Корпус" оголосили, що прорвали кордон з РФ і зайшли на її територію. Вони закликали людей залишатися вдома і не чинити спротив.

Ввечері у Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції, вже сьогодні його зняли. За фактом нальоту у РФ відкрили справу одразу за шістьма статтями.

Весь день повідомлялося про атаки БПЛА та інші інциденти в області, вночі журналісти написали про удар по будівлі ФСБ в Бєлгороді.

Російські пропагандисти повідомляли, що їм "тревожно" через новини з Бєлгородщини, називали область "зоною СВО", а також запропонували створити "буферну зону".

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