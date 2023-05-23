Буферна зона в Білгородській області, на думку пропагандистів, нормальна ідея.

Російський пропагандист Сергій Карнаухов, який поширює кремлівські наративи і публічно підтримує російську агресію проти України, запропонував створити буферну зону в Бєлгородській області РФ.

В ефірі пропагандистської програми на ТБ він заявив, що це нормальна ідея.

"Населені пункти, які знаходяться там, на лінії, у зв'язку з тим, що ми не створили буферну зону прикордонну на території противника, потрібно створювати тоді всередині країни. Нічого в цьому немає такого, ось абсолютно нічого. Ми не визнаємо слабкість, ми ні перед ким не вибачаємося, ми взагалі нічого не робимо по відношенню до кого-небудь. Ми робимо найголовніше в такому випадку для людей", - сказав він.

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Карнаухов стверджує, що таким чином вони "рятують людей".

"Це нормальний, реальний шлях порятунку людей там на лінії бойового зіткнення. Кордон - це не місце, де спокійно і тихо, там все палає і ДРГ працюють", - заявив пропагандист.

Буферна зона на кордоні України та РФ

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Росія хоче захопити нові українські території, щоб створити буферні зони.

Представник Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" заявив, що військова операція Легіону "Свобода Росії" і "російського добровольчого корпусу", розпочата в Грайворонському районі Бєлгородської області, є першим етапом по демілітаризації прикордонних областей РФ.