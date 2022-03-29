За словами омбудсмена Денісової, полонені розповіли, що перебували на "навчаннях" у Росії з грудня 2021 року.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала один із пунктів, де утримують російських полонених, у Києві.

Про це вона розповіла під час свого перебування в Брюсселі, передає радіо Свобода.

За словами Денісової, російських військових відправляють до місць несвободи. У відвіданому нею пункті утримання перебували 23 рядових солдати й 10 офіцерів. Усі права, згідно з Женевською конвенцією про військовополонених, дотримуються, сказала Денісова. Ніхто не зняв із офіцерів форму, на ній, за її словами, так і написано: "Армия России".

Як розповіла Денісова, більшість солдатів здалися в полон самостійно й були наляканими. Вони розповіли їй, що були на військових навчаннях, потім опинилися на території України, потрапили в засідку, від вибуху – розсередилися в лісах, а, блукаючи, опинилися в українських селах, де й здалися місцевим.

За її словами, ставленням українців усі задоволені. Денісова стверджує з посиланням на слова російських солдат, що їхні військові командири поводяться із ними значно гірше.

"Вони наводили приклади мені. Кажуть, коли вони перший раз там були розстріляними майже українськими військами, потім збіглися в одне якесь місце, і були деякі поранені. І полковник, командир військової частини просто на очах у інших солдатів пристрелив цього солдата, який був поранений. Всі, хто були поранені – всім (у полоні – ред.) зроблені були необхідні маніпуляції, операції, вони всім надають перев’язки, ліки. Всі нагодовані", – заявила вона.

За словами Денісової, полонені розповіли, що перебували на "навчаннях" у Росії з грудня 2021 року.

"Й за півтора місяці ніхто не дав їм помитися разочок. А тут можна й помитися, тут вони нагодовані, тут одягнуті, - ставлення дуже добре", – додала уповноважена з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що російські війська поширюють постановочні відео про нібито нелюдське ставлення українських військових до полонених. Він наголосив, що Збройні сили та інші українські військові формування дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

У свою чергу заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 19 березня, що точна кількість російських військовополонених наразі невідома, проте йдеться про сотні людей.