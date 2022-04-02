Білорусам рекомендують уникати контактів з російськими окупантами.

Населенню смт. Брагін в Гомельській області Білорусі рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, підрозділи яких відведені із зони відчуження ЧАЕС.

Про це у Facebook повідомляти Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, серед військових рф поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.

"Населенню білоруського смт Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", – сказано в повідомленні.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.

31 березня в Державному агентстві з управління Зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС. Відповідні "офіційні" документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу.

1 квітня член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі самі роботи, як у 1986 році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіактивним пилом.

За даними Генштабу, опромінених на ЧАЕС окупантів лікують у Білорусі як "поранених".

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