Доброволець зазначає, що мова не йде навіть про тактичне просування.

Біля Часового Яру нічого критичного не відбувається, запевняє політолог, доброволець Збройних сил України Кирило Сазонов

В ефірі КИЇВ24 він прококоментував повідомлення аналітиків DeepState про те, що російські загарбники просунулися біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці. Війсковий каже, що нічого важливого не відбувається.

"Це навіть не тактичне просування. Якщо дивитись на карту, то побачите, що південний фланг - це взагалі поле, тобто там зайти на 50 метрів, на 100 можна, відійти можна, заритися в землю. Але ти в полі. Ти його або пройшов, або ні, Якщо ти заліз і десь по середині закопуєшся, то тебе там і прикопають. Це взагалі не цікаво", - сказав Сазонов. Відео дня

Він зазначає, шо на північному фланзі окупанти також намагалися просунутися. "Трохи може є щось, але розумієте, це втрата окопу, втрата однієї позиції. І це ні про що", - наголосив Сазонов.

Ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, сьогодні аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська просунулися біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці.

Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Національної гвардії Дмитро Кожубенко повідомив, що загарбники намагаються захопити місто, активно застосовуючи авіацію.

Він зазначив, що Росія хоче "переломити хребет" українській обороні та вийти на Краматорсько- Слов’янску агломерацію. У самому місті ще залишаються люди, але логістика перебуває під щільним вогневим контролем окупантів.

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