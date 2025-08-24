За словами речника, росіяни не можуть використати часткове захоплення міста.

Російські окупанти не контролюють повністю Часів Яр, що на Донеччині, а частковий контроль їм не дає результатів. Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

"Їм би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть", - пояснив він.

За словами Трегубова, така ж сама ситуація відбувається і в Торецьку, де армія РФ не контролює всю територію міста.

"Та ж історія над неповним контролем над містом Торецьк, де вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку", - підкреслив речник.

Раніше The Telegraph писав, що "Азов" зірвав наступ РФ на Донбасі. Свою операцію бійці ЗСУ почали 12 серпня, а вже 14 серпня ситуацію було стабілізовано.

"Протягом кількох днів після наступу російські солдати опинилися в оточенні корпусу "Азов", одного з елітних підрозділів України. Це вторгнення, одне з найглибших з часів переходу до виснажливої ​​війни, швидко перетворилося на дороговартісний та смертельний провал", - зазначили у виданні.

Також Віктор Трегубов повідомляв, що Росія зібрала на Покровському напрямку орду, якої вистачить для захоплення середньої європейської країни. За його словами, на цьому напрямку росіян зібралося вдвічі більше, ніж мешканців міста до війни.

"Якщо перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових - я просто не знаю, як описати коректно масштаб. У Покровську населення до війни складало 60 тисяч людей. Тобто військо РФ фактично вдвічі більше. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну", - наголосив речник.

