Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що на Покровському напрямку росіян зараз зібралося вдвічі більше, ніж мешканців міста до війни. Про це він розпровів "Суспільному".

"Якщо перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових - я просто не знаю, як описати коректно масштаб. У Покровську населення до війни складало 60 тисяч людей. Тобто військо РФ фактично вдвічі більше. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну", - сказав він.

За словами Трегубова, посилився тиск російської армії і на Лиманському напрямку, де інтенсивність боїв виросла втричі.

"Зазвичай на Лиманському було десь 10 боєзіткнень, зараз вже мова йде здебільшого про 30. Якщо брати напрямок Серебрянського лісництва, де є можливість для просочення, там росіяни активно використовують кожну можливість. Намагаються просуватися вже по знищеній території. Прориву там не відбулося, хоча трішки потіснити наших їм вдалося", - заявив речник.

Військовий стверджує, що на Новопавлівського напрямку російські окупанти не полишають спроб зайти у Дніпропетровську область. Він наголосив, що попри певні успіхи на фронті, українські військові більше обороняються, аніж атакують. Трегубов додав:

"Ми в обороні. Ми не стільки контратакуємо, не стільки звільняємо, а скільки відкидаємо росіян звідти, де вони намагаються залізти. Інколи наглість росіян грає проти них. Як це було у випадку з виступом на Добропільському напрямку. Тоді вони трішки зариваються, проходять далі, ніж мали б, і там знищуються".

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на Донеччині. Станом на 23 серпня окупанти продовжують намагатися повернути його під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку. Проте українським військовим вдається відбивати атаки ворога.

