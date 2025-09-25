Він зауважив, що треба робити правильні акценти в розумінні того, що таке СЗЧ.

На нинішньому етапі війни в ЗСУ немає жодного підрозділу, де б не було самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це в інтерв'ю Главкому розповів офіцер сформованого українськими націоналістами батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко. "Не буду робити вигляд, що у нас немає СЗЧ. На цьому етапі війни немає жодного підрозділу, де б не було СЗЧ", - зазначив військовий.

Він додав, що люди йдуть у СЗЧ навіть з тилових підрозділів, які взагалі не виїжджають на передову.

"Для піхотинця "на нулі" це шок: він не розуміє, як це взагалі можливо – піти в СЗЧ з тилової частини", - поділився Іллєнко.

Військовий зазначив, що це не звичайна життєва ситуація, в якій спрацьовує життєва логіка, а страшна війна, і тому треба робити правильні акценти в розумінні того, що таке СЗЧ. Він пояснив, що бувають ситуації, коли людина емоційно приймає рішення під впливом певних драматичних подій чи перевтоми, або через життєві обставини, часто – сімейні.

"Тому ми дуже гнучко до цього ставимося, і якщо хтось із хлопців має проблеми, то завжди дамо відпустку за сімейними обставинами, вихідні", - пояснив він.

Офіцер підкреслив, що частина військових проходить емоційний пік, розуміє, що наламала дров і вертається.

"Або просто розуміє, що навіть якщо він десь ховатиметься, то рано чи пізно його спинять на блокпосту або зустріне патруль, побачать, що він у СЗЧ, заберуть і відправлять в іншу частину, де до нього буде інакше ставлення. Люди думають: і що, отак все життя ховатися, жити в страху? І багато хто повертається до нас. Звісно, є й ті, що не повертаються", - розповів військовий.

Проблема СЗЧ

4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким фактично повертається кримінальна відповідальність за СЗЧ.

9 вересня народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко пояснив, що ініціатива повернення відповідальності за СЗЧ належить військовим, які наполягають на посиленні дисципліни в армії.

