Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти допомогти країни ОДКБ.

Через провали в наступі на мирну Україну путінська орда перейшла до більш руйнівної артилерії – по мирних містах застосовуються гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" і береговий ракетний комплекс "Бастіон".

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії – по мирних містах застосовуються системи "Кинджал" і "Бастіон". Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ", – зазначив він.

Раніше Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Водночас речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що така заява РФ може означати, що протягом усіх днів, коли Росія веде проти України війну, величезний арсенал високоточної зброї вона вже використовувала.

Як УНІАН вже писав, до України почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним.

Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України. Зокрема Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та Дениса Шмигаля.

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