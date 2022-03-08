Автомобілі використовують для евакуації мирних жителів з гарячих точок.

Міжнародний комітет Червоного Хреста забороняє використовувати свою емблему на наших автомобілях, які виконують гуманітарні місії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на наших машинах, які виконують гуманітарні місії. Забороняє Червоний Хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато. Про те, що деякі люди, дуже впливові люди, вирішили поставити хрест на українцях. Але я цього не допущу. Ми цього не допустимо. Наші друзі. Вони поруч з нами", - зазначив глава держави.

Він додав, що звертатиметься безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну.

"Звичайно, ми продовжуємо говорити з партнерами, з лідерами, парламентарями усіх країн, які знають, як допомогти Україні", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. Оголошено режим тиші. Перший етап евакуації розпочато.

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