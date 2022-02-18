Журналістка вважає, що Путін не звик нападати серед білого дня. Він вважає за краще це робити або тоді, коли Захід не встигає зреагувати (як коли анексував Крим), або бажає вести гібридну війну.

Російська журналістка і письменниця Юлія Латиніна висловила свою думку про ситуацію навколо можливого вторгнення Росії в Україну і ролі США.

Як зізналася Латиніна в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, їй зараз складно визначити, наскільки Путін блефував, а наскільки дійсно був готовий вести війну.

"Тому що він дійсно присунув до України гігантську кількість військ, козиряв своєю непередбачуваністю. Я думаю, швидше за все, він думав зробити блеф і швидше за все, він думав, що США підуть на поступки і натиснуть на Україну, щоб вона виконувала Мінські угоди", - розмірковує журналістка.

Водночас вона не виключає, що Путін дійсно в цій ситуації "міг загратися" і що в кінцевому підсумку він "підірвався на власній гранаті". За словами Латиніної, головним аргументом президента країни-агресора була його власна непередбачуваність.

"І коли він викотив ультиматум, впевнений, що Захід погодиться з тією частиною, яка відмовляла Україні в потенційному праві членства в НАТО. Зрозуміло, що мова не йде про найближче членство в НАТО. Він якраз в першу чергу хизувався своєю непередбачуваністю. Він бачив, що американці пішли з Афганістану, і думав: "А чим я гірше талібів?" Але він зустрівся з досить жорстким опором, з постачанням зброї, а головне - з постійним нагнітанням американцями, що ось зараз буде війна, ось зараз він нападе", - зазначає журналістка.

Латиніна переконана, що Путін не звик нападати серед білого дня. Він вважає за краще це робити або тоді, коли захід не встигає зреагувати (як коли анексував Крим), або воліє гібридну війну. За її словами, Путін не хоче вплутуватися в справжню війну, адже в ній не можна брехати до нескінченності, на відміну від гібридної.

"Тому що головна особливість справжньої війни полягає в тому, що її результату ніхто не знає. Я не знаю, чи буде ще війна, чи ні — сподіваюся, що не буде. Але погодьтеся, одні будуть гадати: "Українська армія виявила б Путіну сильний опір" — або навпаки російські пропагандисти будуть говорити, що "це все було вирішено протягом 48 годин". Але фішка в тому, що ніхто не знає. Власне, тим справжня війна і відрізняється від гібридної, що в ній не можна брехати до нескінченності. З одного боку, гадаю, звички Володимира Володимировича схиляються до гібридної війни, до блефу. Але так само зрозуміло, що при нагоді він би не прогаяв можливості", - вважає Латиніна.

Журналістка звернула увагу, що американці все дуже правильно зробили і переграли Путіна прямо на його полі. І тепер президент країни-агресора опинився перед вибором: якщо він почне війну, тоді матиме серйозні втрати, а якщо не почне війну, втратить обличчя.

"Тож я думаю, що справа обмежиться якимись провокаціями, щоб зовсім не йти в кущі. Учора Дума сказала, що вона просить Володимира Володимировича визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР". Що було дуже смішно, оскільки якщо він це зробить", він тим самим сам виб'є ґрунт з-під ніг у Мінських угод. Він же не може вимагати від України визнавати Мінські угоди, якщо він сам перестав їх визнавати", - підсумувала Латиніна.

Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого, ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 19% українців оцінюють як високу, 33% – як середню, 20% – як низьку.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

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