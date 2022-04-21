Чоловік не захотів їхати на підконтрольну Росії територію.

Українець Олексій, якому пощастило втекти із блокадного Маріуполя, розповів свою історію.

Про те, як чоловіку вдалося полишити місто, розповідається у сюжеті ТСН.

Чоловік не захотів їхати на підконтрольну Росії територію і ризикував життям, щоб потрапити на територію, контрольовану Україною. Для цього йому довелося перетнути масу блок-постів та їхати замінованими частинами дороги.

Олексій зважився виїхати з міста на 36-й день блокади, а один з блок постів він буквально штурмував. Він розповів, що найстрашніше було, коли відбувалось бомбардування міста, адже будинки буквально "складались".

Чоловік підтвердив заяви багатьох українських політиків, що військовим шляхом деблокувати місто буквально неможливо через величезну кількість окупантів. Він каже, що на заводі "Азовсталь" залишилось багато мирних жителів, в тому числі його знайомі. Його найбільша мрія, щоб все-таки вдалось врятувати людей, які залишились у блокованому місті, до чого він і закликав світову спільноту.

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, гуманітарний коридор у місті не спрацював. Сьогодні рашисти почали активно обстрілювати "Азовсталь", де ховається безліч цивільних. Президент України Володимир Зеленський допускає деблокаду міста військовим шляхом, але поки для цього недостатньо техніки.