Диктатор погрожував "жорсткою відповіддю", а насправді ж він зовсім не реагує.

Президент РФ Путін не реагує на вибухи у тимчасово окупованого Криму, хоча до цього він та його посіпаки неодноразово погрожували "жорсткою відповіддю". Це означає, що Україна може робити "будь-що".

Такою думкою в ефірі "24 каналу" поділився політтехнолог Михайло Шейтельман.

Експерт вважає, що "бавовна" на півострові була так званою "перевіркою" Путіна. Він ніяк на це не відреагував, тому це може бути певним сигналом. Раніше диктатор сам влаштовував так звані "перевірки", коли намагався з'ясувати, наскільки далеко може зайти його агресія. Путін хотів побачити, чи введуть проти нього та РФ нові санкції після чергових ударів по містах України.

"Ми теж перевіряли Путіна. 10 днів Крим обстрілюється. Ви ж пам'ятаєте, яку заяву з цього приводу зробив Путін? Правильно – ніякої", - заявив Шейтельман.

Саме тому ми можемо робити "будь-що", адже Україні нічого боятися, вважає політолог. Путін вважає Крим своєю територією, проте мовчить, коли там горять й вибухають склади.

Вибухи в Криму: що відомо

16 серпня окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.

Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося. У місті Керч ввечері 18 серпня також пролунали вибухи.

20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі врізався дрон невстановленого походження. В результаті зіткнення верх будівлі загорівся. Повідомлялося, що без постраждалих.

Також вранці 20 серпня серія вибухів прогриміла в Євпаторії та Бахчисараї окупованого Криму.

Після чергових "ударів" Росія почала посилювати заходи безпеки на півострові. Зокрема, з бухти Севастополя вивели бойові кораблі на чергування.