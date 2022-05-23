Захисники показали процес знищення ворожої броні, не стримуючи емоції.

Воїни 14 омбр імені князя Романа Великого ефектно знищили російську брону, застосувавши український ПТРК "Стугна-П".

Відео з'явилося у мережі.

Кадри свідчать про те, що оператор "Стугни" сумнівався, що вдасться знищити ворожу техніку, але вирішив діяти рішуче.

"По*уй, пробуватиму. Пуск дозволено. Пуск. Пі*да вам, товариші. Б*ядь. Сховається на*уй", - каже воїн.

Однак українська ракета наздогнала окупантів за пагорбом та ліквідувала ще одну російську броню. Українських захисників переповнювали емоції. "Ціль уражена, ще одна. Є-є-є, с*ка", - передав воїн командиру.

Як повідомляв УНІАН, раніше львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії російських військ.

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