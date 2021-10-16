Така інформація не відповідає дійсності, підкреслив Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на інформацію, що українським бійцям начебто забороняють відстрілюватися у відповідь на вогневі провокації російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода Савіка Шустера".

У студії програми журналіст Юрій Бутусов зауважив збільшення порушень "тиші" з боку бойовиків на Донбасі, пригадавши нещодавні обстріли Авдіївки.

Він, з-поміж іншого, зазначив, що Збройним Силам у таких випадках не дозволяють відповідати на атаку росіян.

Читайте такожРосія зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ"На фронті така ситуація, коли українське керівництво не намагається допустити з нашого боку настільки ж активних дій, які зараз завдають росіяни. І без сумніву, що ці провокації, війна, яку Росія посилює на Донбасі, це теж стратегія тиску. Вони домагаються, щоби Україна припинила спротив на Донбасі і вийшла на прямі перемовини на російських умовах. Зараз найсерйозніший тиск за два роки президентства Зеленського з боку Росії", – сказав журналіст.

На що Данілов відповів, що це все "не відповідає дійсності".

"Це не відповідає дійсності. На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення. І вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні Сили", – відреагував секретар РНБО.

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Автор: Яна Ставська