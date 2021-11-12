Секретар РНБО вкотре наголосив, що концентрації військ Росії безпосередньо на кордоні з Україною немає.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що у статті Bloomberg про імовірний повномасштабний наступ Росії немає ніякої новини.

Про це він заявив у коментарі Ліга.нет.

Він зауважив, що Україна вже вісім років перебуває у стані війни з Росією, тому наміри РФ їй відомі.

"Вони хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте – це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідувальні співтовариства спілкуються. Жодної новини для нас тут немає", – сказав він.

Читайте також"Нова зброя Путіна": Арестович розкрив плани Кремля щодо УкраїниСекретар РНБО вкотре наголосив, що концентрації військ Росії безпосередньо на кордоні з Україною немає, проте допустив, не уточнивши, що вона може відбуватися в інших місцях.

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, у якій ішлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну.

В агентстві зазначили, що у колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішніми переміщеннями російських військ в бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада у західних ЗМІ почалась з’являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

У Міноборони України інформацію заперечували.

Це вже друга імовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Проте, як пише Bloomberg, наразі концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні у Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС та США.

Автор: Яна Ставська