Вони допомагатимуть органам ВЦА та місцевого самоврядування.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що завтра на лінію фронту відправляться представники Верховної Ради та Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу щодо ситуації на Донбасі.

"Президент України ухвалив рішення і завтра на лінію фронту відправляться представники Верховної Ради, частина міністрів. Я відправляюсь за дорученням президента так само на фронт", - зазначив Данілов.

За його словами, завтра населені пункти, де внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура, відвідає віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Своєю чергою, Верещук зазначила, що у Кабміні узгоджені плани гуманітарного реагування.

"Ми завтра відлітаємо у зону проведення ООС... Будемо дивитися, чим допомогти, на місці ухвалювати управлінські рішення, вирішувати проблеми людей. Ми зможемо допомогти органам ВЦА, місцевого самоврядування. Ми на контакті та вже розуміємо, куди треба рухатися і що робити", - наголосила вона.

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один-бойове травмування, а також поранені дві цивільні особи.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено будівлю дитячого садка, лінії електропередач, газопровід і зруйновано два приватних будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи газопровід і приватний будинок.

Після обстрілів школи і садка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти були обстріляні з українського боку.

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